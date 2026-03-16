Aufgrund eines angekündigten Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi wird die Zufahrt zum West Gate der Air Base Ramstein über die Privatstraße des Bundes – von Landstuhl kommend über die L363 und die sogenannte Rampe sowie von Ramstein-Miesenbach kommend über die L363 – am Donnerstag, 19. März, vorübergehend gesperrt. Das betrifft voraussichtlich die Zeit zwischen 8.30 und 14.30 Uhr.

Währenddessen sind weder Ein- noch Ausfahrten möglich. Ausgenommen hiervon sind Versammlungsteilnehmende, die die Veranstaltung ausschließlich über diesen Weg erreichen können. Darüber hinaus werden Verkehrsteilnehmende gebeten, alternative Routen zu nutzen und ausreichend Zeit einzuplanen. Eine Zufahrt zum West Gate der Air Base Ramstein ist über die L356, den sogenannten Kindsbacher Kreisel, die Verbindungsstraße sowie über den Kreisverkehr an der Zufahrtsstraße möglich.