Insgesamt vier Fahrzeuge waren am Montagabend in der Kaiserslauterer Lutrinastraße in einen Unfall verwickelt. Glück im Unglück, so die Polizei: Nur eine Beteiligte erlitt leichte Verletzungen.

Zu dem Unfall kam es kurz nach 21.30 Uhr als eine 49-jährige Frau mit ihrem Seat durch die Schulstraße in Richtung Lutrinastraße fuhr. Zur gleichen Zeit war ein 39-jähriger Mann mit seinem Mercedes in der Lutrinastraße in Richtung Karl-Marx-Straße unterwegs. An der Ecke Schulstraße/Lutrinastraße missachtete die 49-jährige Seat-Fahrerin offenbar das Stoppschild und fuhr in die Kreuzung. Dort stieß sie gegen das Fahrzeugheck des gerade vorbeifahrenden Mercedes’. Durch den Anstoß geriet der Mercedes ins Schleudern und prallte gegen einen Ford Fiesta, der ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkt war. Dieser wurde durch den „Schubser“ nach vorne geschoben und stieß gegen den vor ihm stehenden Seat Leon. Unterdessen geriet der Mercedes nach rechts von der Straße ab und kam halb auf dem Gehweg, halb im Grünstreifen zum Stehen.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Beifahrerin im Mercedes klagte nach dem Unfall über Nackenschmerzen. Sie lehnte aber eine weitergehende Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Der Mercedes-Fahrer sowie alle Insassen im Seat bei der 49-Jährigen blieben unverletzt.