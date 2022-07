Etwa 5000 Quadratmeter eines Stoppelfeldes sind am Dienstagnachmittag in der Nähe des Gosenbergerhofs bei Kollweiler abgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Landwirt das Feuer während der Feldarbeit. Stroh war in Flammen aufgegangen. Mehrere Ersthelfer bekämpften erfolgreich den Brand und verhinderten ein Übergreifen auf ein Waldstück. Die gerufene Feuerwehr hatte den Brand danach schnell im Griff und löschte. Vorsorglich grubberte der Landwirt den Acker. Die Brandursache steht nicht fest.