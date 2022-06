Die Aktionswoche der Friedensinitiative Stopp Air Base Ramstein beginnt am Sonntag, 19. Juni, mit einer Sternfahrt. Aus Kusel, Kaiserslautern und Homburg treten Fahrradfahrende um 11 Uhr an den jeweiligen Hauptbahnhöfen ihren Weg zur Air Base Ramstein an, um diese – nach einer Kundgebung um 14.30 Uhr – zu umrunden, teilt die Initiative mit. Das Friedenscamp vom 19. bis zum 26. Juni auf der Wiese in Steinwenden bildet das Herzstück der Aktionswoche. Rund 500 Teilnehmer werden erwartet. Bei einer Friedens- und Zukunftswerkstatt vom 20. bis 23. Juni sollen mit Seminaren und Workshops unterschiedliche friedens- und gesellschaftspolitische Themen, wie die Auf- und Abrüstung, Nato oder Ukrainekrise aufgegriffen sowie Alternativen und Lösungen für die Zukunft aufgezeigt werden. Bei einer Abendveranstaltung am 24. Juni in der Alten Eintracht in Kaiserslautern werden um 19 Uhr unter dem Titel „Präsenz des US-Militärs: Reichtum oder Armutsbeschleuniger in der Region“ unter anderen Antje Heider-Rottwilm, Dorothee Wüst, Hans Sander und Jochen Marwede über friedenspolitische Themen referieren. Am 25. Juni gibt es um 16.30 Uhr vor der Air Base eine Demonstration unter dem Motto „Tanz der Toten“. Zur Vorbereitung und Unterstützung der Gegenproteste zum nächsten Nato-Gipfel vom 29. bis 30. Juni in Madrid wird es einen internationalen Tag im Friedenscamp geben. Das genaue Datum ist noch in Planung.