Am Sonntag hat sich die Initiative Stolpersteine Kaiserslautern um die Mittagszeit erneut auf den Weg gemacht, jüdischen Mitbürgern, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden, in besonderer Weise zu gedenken.

An vier Stationen, in der Parkstraße, in der Eierstraße, im Grünen Graben und in der Klosterstraße, gedachten die Teilnehmer Menschen, die einst dort ihren Wohnsitz hatten. Als Zeichen, dass deren Namen nicht vergessen sind, wurden 13 weitere Stolpersteine vor deren ehemaligen Wohnhäusern in den Bürgersteig eingelassen. Dass in Kaiserslautern zwischenzeitlich 182 Stolpersteine verlegt wurden, darauf können wir stolz sein, betonte Elisabeth Merkert, die Sprecherin der Initiative Stolpersteine. Anerkennung zollte sie dem Stadtgespräch in der RHEINPFALZ, in dem die Verlegung der neuen Stolpersteine als eine von drei guten Nachrichten hervorgehoben wurde.

Nach Gurs und Auschwitz gebracht

War bei den vorausgegangenen Verlegungen Gunter Demnig, der Künstler und Ideengeber der Stolpersteine, persönlich anwesend, wurden die Gedenksteine mit den Personendaten der Opfer von Mitgliedern der Stolpersteininitiative dieses Mal in Eigenregie verlegt.

„Was muss in den Köpfen von Mina Ottenheimer und ihren Töchtern Friederike und Paula vorgegangen sein, als sie 1938 ihre Wohnung im ersten und zweiten Stock des Anwesens in der Parkstraße 27a verlassen mussten?“ Eine Frage, die sich Georg Emme stellte, als er vor dem Eingang des Hauses stand und an die Geschichte der Verfolgung der Familie durch die Nationalsozialisten erinnerte. Das Haus, Baujahr 1899, habe die Zeit ohne eine Zerstörung überstanden. Während der Mann von Mina Ottenheimer eines natürlichen Todes gestorben sei, seien sie und die beiden Töchter in Lager nach Gurs und Auschwitz transportiert und ermordet worden.

Angehörige aus Köln angereist

Das Schicksal der Familie Heinrich Loeb, die in der Eierstraße 4 wohnhaft war, hatte Claudia Schnurpfeil recherchiert. Zu dem Gedenken ihrer Vorfahren waren vier Familienmitglieder anwesend und zum Teil extra aus Köln angereist. In einem bewegenden Rückblick erinnerte Jochen Pahl an seine Urgroßeltern Heinrich Loeb und Magdalena, eine geborene Hüttenberger, und deren Tochter Ruth, seine Großmutter. „Die Stolpersteine, die heute vor der Eierstraße 4 verlegt werden, rufen ihre Lebens- und Leidensgeschichte in Erinnerung, die im Familiengedächtnis kaum zum Thema gemacht und eher etwas betreten beschwiegen wurde“, so Jochen Pahl. Die Stolpersteine an diesem Ort bewahrten und markierten, was in der lebendigen Erinnerung schon fast verblasst war.

Musikalisch würdig umrahmt wurde das Gedenken vor den einstigen Wohnhäusern der Opfer von zwei jungen Musikern des Hohenstaufen-Gymnasiums und Jugendlichen des Kolpingblasorchesters Kaiserslautern. Die Verlegung der Stolpersteine endete mit einem Kaddisch, einem Gebet zum Totengedenken.