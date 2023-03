Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stoffe stapelweise, bunt und luftig oder weich und warm – das gab’s in schier unglaublicher Vielfalt auf dem Stiftsplatz am Freitag. Der deutsch-holländische Stoffmarkt war nach zwei Jahren in die Barbarossastadt zurückgekehrt. Ein Marktbummel.

Fröhlich bunte Jerseystoffe für Kleinkindermode, Baumwollcoupons mit Westfalenmustern zum Kombinieren für Sets oder Taschen, schwere Vorhangstoffe mit Blumenranken oder geometrischen