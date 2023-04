Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Impfbus für Kaiserslautern, der flexibel den Impfstoff und die dazu gehörige Infrastruktur zu den Menschen bringt – das wäre ein folgerichtiger Beitrag für den Kampf gegen das Coronavirus. Es bleibt vorerst bei einer Idee. Der beschränkende Faktor ist der fehlende Impfstoff. Denn der ist nur in kleinen Chargen zu bekommen.

„Arme gibt es in Kaiserslautern genug, es gibt nur zu wenige Nadeln.“ Andreas Damm glaubt, dass die Impfquote in der Stadt ausbaufähig ist, was aber nicht daran liege, dass