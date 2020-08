„Die Idee ist in unserer letzten Sitzung geboren, nachdem klar war, dass das Kinderaltstadtfest in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Mit der Benennung des Stockhausplatzes wollten wir aber dennoch darauf aufmerksam machen, wie wichtig Kinderrechte sind und dass sie ins Grundgesetz gehören“, erklärt Lothar Bihy, Vorsitzender des Kinderschutzbundes Kaiserslautern. Der Stockhausplatz sei dafür besonders geeignet, da dort üblicherweise das Kinderaltstadtfest stattfinde, so Katharina Rothenbacher-Dostert, Referatsleiterin. Mit der Anbringung eines neuen Schildes wird der Platz seinen Namenszusatz am 26. September erhalten. Die Plätze der Kinderrechte werden auf Initiative des Deutschen Kinderschutzbundes deutschlandweit errichtet.

Außerdem sind alle Schulklassen, Jugendgruppen und -organisationen, aber auch Privatpersonen dazu aufgerufen Beiträge für eine Ausstellung im Rathausfoyer einzureichen. Was ist Kindern besonders wichtig? Welches ihrer Rechte sollte besonders in den Fokus? Bilder, Skulpturen, Texte, Fotos oder Videoclips können bis Montag, 7. September, an kinderaltstadtfest@kaiserslautern.de, per Fax an 0631/365-1510 oder an das Jugendhaus in der Augustastraße 11 adressiert werden.