Kurz vorm Wochenende gibt es wieder den Nachrichten-Überblick der „Pfälzischen Volkszeitung“, unser „Kaiserslautern kompakt“.

Trotz aller Bemühungen, das Fahrradfahren in Kaiserslautern schmackhafter zu machen, schieben sich immer mehr Autos durch die Stadt. Da die Straßen nicht mal eben verbreitert werden können, soll moderne Technik helfen – und zusätzlich noch für bessere Luft sorgen.

Apropos sich durch die Stadt schiebende Autos: Ein Lkw-Unfall auf der A6 in der Nacht auf Freitag sorgte gestern Vormittag für Verkehrsbehinderungen. Gegen 0.40 Uhr war laut einer Polizeisprecherin ein Lkw, der Richtung Mannheim unterwegs war, zirka einen Kilometer vor der Anschlussstelle KL-Centrum in die dortige Baustellenabsperrung gefahren.

Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat auf dem Weg zu einem Labor in Japan einen weiteren Schritt genommen. Mit der Osaka Metropolitan University wurde ein Kooperationsvertrag unterzeichnet, der die Einzelheiten für ein „DFKI Lab Japan“ regeln soll.

Bunt blühende Wiesen sind in der Stadt selten geworden. Laut der BUND-Kreisgruppe Kaiserslautern summt es im Sommer deswegen schon lange nicht mehr an jeder Ecke. Mit der Aktion „Lautern hummelt auf“ möchte die Naturschutzorganisation gemeinsam mit der Stadtverwaltung öffentliche Flächen wildbienenfreundlich gestalten.

Riskante Ecken: Wer als Fahrradfahrer vom Karlstal kommend die B270 überqueren will, muss auf Zack sein und eine Lücke im dichten Verkehr abpassen. Daher fordern Radler schon lange eine Bedarfsampel. Ist eine Querungshilfe endlich in Sicht?

Zwei weitere touristische Vorhaben hat sich die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg vorgenommen. Zum einen soll ein Bike-Inn am Radweg zwischen Otterbach und Sambach entstehen, zum anderen eine Panoramakamera an der Sonnenuhr auf dem Reiserberg aufgebaut werden.

Keine verkaufsoffenen Sonntage mehr, dafür aber eine Premiere: Der Otterberger Werbekreis will einen neuen Weg einschlagen und lädt am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr zur ersten Wallonenmesse in und rund um die Stadthalle ein.