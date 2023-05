Wer sich für ein Mathematik-Studium in Kaiserslautern interessiert, kann unter Umständen mit 600 Euro monatlich und intensiver persönlicher Betreuung rechnen – mit einem Stipendium des Felix-Klein-Zentrums.

Noch bis 31. Mai können sich Bachelor- und Masterstudierende sowie angehende Mathematik-Studierende an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPRU) für ein Stipendum für das Wintersemester 2023/24 bewerben. Das teilt das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) mit. Studierende werden, nachdem sie ein Auswahl-Verfahren erfolgreich durchlaufen haben, mit 600 Euro im Monat finanziell unterstützt, außerdem bekommen Stipendiaten ein studienbegleitendes Programm und eine intensive Betreuung geboten. „Zentrales Element dieser Förderung ist die Anbindung der universitären Ausbildung an das Fraunhofer ITWM“, heißt auf der Website des Zentrums. Das Felix-Klein-Zentrum ist eine Verknüpfung des Fachbereichs Mathematik der RPTU und des Fraunhofer-ITWM mit dem Ziel, eine ganzheitliche Sicht auf Mathematik in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu vermitteln.