Die Koffer sind schon fast gepackt, die Anspannung steigt. Für Sem Loefke beginnt in acht Tagen seine bisher größte Reise: Für ein Jahr geht es in die USA, genauer gesagt nach Tampa in Florida. Nach seinem Abschluss an der Integrierten Gesamtschule Bertha von Suttner wird Sem ein Jahr lang bei einer Gastfamilie leben und dort die Highschool besuchen. Möglich gemacht wird das durch ein Stipendium des Deutschen Bundestages. In Zusammenarbeit mit US-Congress werden jedes Jahr seit 1983 Schüler und junge Berufstätige im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramm (PPP) ins jeweils andere Land geschickt.

Für Sem war der Weg zum Stipendium aber kein kurzer. Durch seinen Englischlehrer wurde er auf das Stipendium aufmerksam und war direkt von der Idee fasziniert, die USA kennenzulernen: „Die USA ist in allen Bereichen des Lebens präsent, ob Kultur oder Sport, das will man einfach vor Ort erleben.“ Bis dieser Traum wahr werden konnte, ging es durch ein dreistufiges Auswahlverfahren. In den ersten beiden Schritten wurde anhand der Schulleistung eine Vorauswahl getroffen und in einem Workshop unter anderem die Teamfähigkeit geprüft.

Bundestagsabgeordneter hat das letzte Wort

Im dritten Schritt stand ein Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Matthias Mieves an. Der hatte für seinen Wahlkreis das letzte Wort und entschied sich zwischen vier Bewerbern in der Endauswahl für Sem Loefke: „Die Bewerber waren alle sehr stark, aber bei Sem hat das Gesamtpaket einfach am besten gestimmt.“ Mieves weist auf die Ausschreibung für das nächste Jahr hin: „Die Bewerbungsfrist endet am 8. September, es lohnt sich auf jeden Fall sich zu bewerben.“ Mieves weiß, wovon er spricht: Er selbst scheiterte vor 20 Jahren zwar beim PPP in der Endrunde, sieht den Prozess aber als wichtige und positive Erfahrung in seinem Leben an.

Sem war da erfolgreicher. Doch nun kommen neue Herausforderungen auf ihn zu. Feste Pläne gibt es erstmal keine, aber Sport wird mit Sicherheit ein großes Thema werden. Denn Sem spielt nicht nur Volleyball im Verein, sondern ist auch Basketballfan und spielt Schach. Auf ihn wartet nun ein Jahr voller neuer Erfahrungen. In Panik versetzt Sem Loefke das aber nicht. „Ich lasse das alles auf mich zukommen“, ist sein Motto für die Reise über den Großen Teich.