47.000 Zuschauer werden am Freitagabend zum Relegationsspiel zwischen dem FCK und Dynamo Dresden auf dem Betzenberg erwartet. Die Polizei stuft die Partie als Hochrisikospiel ein. Was Besucher bei der Anreise und vor Ort beachten sollten.

Sie verschandeln das Stadtbild, verschlingen riesige Summen für die Beseitigung, doch nur selten werden die Verantwortlichen wilder Graffiti und Schmierereien auch tatsächlich belangt. Dabei handelt es sich mitnichten um ein Kavaliersdelikt. Und mit Sprayer-Ehre haben die „Kunstwerke“ nur in den seltensten Fällen etwas zu tun.

Der Rückzug von Generalvikar Andreas Sturm aus der katholischen Kirche ist in den Pfarreien von Kaiserslautern mit großem Bedauern und Verständnis zugleich aufgenommen worden. Schlug sein Herz doch für dringend notwendige Reformen in seiner Kirche. Wie Katholiken in Lautern über Sturms Kirchenaustritt denken.

Wer rund um Kaiserslautern eine Schlange sieht, hat es entweder mit einer Ringel- oder mit einer Schlingnatter zu tun. Beide sind völlig harmlos. Bei Gefahr wird eine der beiden Arten allerdings zum kleinen Stinker. Der Trend zum Gartenteich kommt ihr jedoch entgegen.

Die Geschichte Mackenbachs ist eng mit der der Wandermusikanten verknüpft. Das soll auch außerhalb des Dorfes noch sichtbarer werden. Ein Projekt namens KuLaDig könnte jetzt dazu beitragen. Was hat es damit auf sich?