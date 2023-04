Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



So eine Debütlesung erlebt man selten: atmosphärisch dicht, in einer bilderreichen, fast übersatten Sprache, fesselnd und berührend. Der Autor Lothar Ludwig Bauer hat sich zudem einem Thema gewidmet, das in unserer Leistungsgesellschaft mit ihrem Jugend- und Fitnesswahn gerne ausgeklammert wird: dem Tod. Bei seiner Lesung im Lauterer Kulturtreff AmWebEnd schlug er das Publikum mühelos in seinen Bann.

Man konnte es kaum glauben, dass dies die allererste größere Lesung des Schriftstellers war. Leise und doch eindringlich und fesselnd führte er die zahlreichen Gäste weg vom