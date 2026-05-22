Abreißen, bauen, vermieten – so sieht die Stadt die Zukunft im Kaiserslauterer Asternweg. Und mit Bädern in jeder Wohnung. Die O-Töne aus der wegweisenden Ausschusssitzung.

Jetzt also ist es raus, eine Nachricht wie eine geplatzte Bombe. Die Stadt hat ihre Pläne zum Abriss von vier Wohnblöcken im Asternweg vorgestellt – jener Straße, die als größter sozialer Brennpunkt Kaiserslauterns gilt. 200 Apartments der Bau AG sollen entstehen, 140 Schlichtwohnungen verschwinden. Das ist der Kern des Konzepts, welches die Ausschüsse für Bauen und Soziales am Donnerstag verabschiedet haben. Und das die Zukunft des „Kalkofens“ neu ordnet. Man war sich einig, ganz ohne Streit. Keine Wohnung mehr ohne Bad, Dusche und Zentralheizung – so lautet das Versprechen. „In Kaiserslautern gibt es eine große Sehnsucht“, sagte Manuel Steinbrenner ( Bündnis 90/Die Grünen), der Baudezernent, „da muss endlich was passieren.“ Um soziale Missstände zu beseitigen, strebt die Stadt ein durchmischtes Viertel an, eine umfassende Quartiersentwicklung. Ihre Hoffnung: Die Bewohner der ruinierten Blöcke sollen später in die neuen Häuser ziehen – als Mieter. Was sagen die Politiker der Ausschüsse zu den Ideen? Stimmen aus der Sitzung.

„Uns allen ist bewusst, dass wir hier ein Problem haben. Dass wir was tun müssen für die Menschen – was wir nie so richtig hinbekommen haben“, sprach Ursula Düll, CDU, von einem „tollen Konzept“. „Wenn jemand 35 Jahre in einem Provisorium lebt, dann ist was schiefgelaufen. Man hat zwar ein Dach über dem Kopf, aber das kann kein Dauerzustand sein. Wir sind auf dem richtigen Weg – auch, wenn noch dicke Bretter zu bohren sind.“

Der Blick in eine Schlichtwohnung. Hier leben die Menschen ohne eigene Dusche und Zentralheizung – in einfachsten Verhältnissen. Foto: Peter-Pascal Portz

„Wie lange es gedauert hat, bis wir das Gebiet wirklich – und hoffentlich – in eine gute Zukunft führen: fast 130 Jahre Elendsviertel! Das zu beenden, da wäre für die Stadt und alle Betroffenen viel getan“, sagte Brigitta Röthig-Wentz, FDP. „Ghettoisierung, Stigmatisierung – das muss ein Ende haben.“

„Wohnen bedeutet Existenz. Wir alle leben, wir alle kommen aus einer Wohnung. Sie steht für unsere Gesundheit, für unsere Beziehungen, sie ist unser intimster Schutzraum – und die Freiheit, so zu leben, wie wir uns das wünschen und verdient haben“, betonte Anna Raab, SPD, die Bedeutung des Beschlusses. „Wir reden hier von der Zukunft der Menschen und von deren Leben.“

„Der Kern des Problems ist verstanden: Wir müssen mit Menschlichkeit rangehen, bis jetzt hat man das vermissen lassen“, blickte Lea Siegfried von Bündnis 90/Die Grünen auf die „ewig lange Historie“ des Brennpunkts. „Die Menschen vor Ort leben in gut funktionierenden Nachbarschaften. Sie müssen sich im Quartier zuhause fühlen.“

„Es bleibt die Armut, sie wird nicht verschwinden“, gab Carsten Ondreka von Die Linke zu bedenken. „Jetzt haben wir einen guten Ansatz, aber der löst bestimmte Missstände nicht.“

„Am Ende darf nicht passieren, dass die Leute von der Schlichtwohnung in die Obdachlosigkeit rutschen. Viele sind mit ihrer Lebenssituation überfordert, es ist eine herausfordernde Klientel“, meinte Karl Stegmaier, AfD.

Auch diese beiden Wohnblöcke im Asternweg sollen abgerissen werden. Foto: Robert Paul

„Das Konzept mag gut sein. Wie können wir die Menschen aber dazu animieren, die Mietwohnungen zu beziehen? Wie schaffen wir Anreize?“, warf Harald Brandstädter von der SPD ein.

„Eine soziale Durchmischung ist genau der richtige Weg. Bei einem Umfang von 200 neu gebauten Wohnungen müssen wir Qualität gewährleisten“, sprach sich Tobias Wiesemann, Bündnis 90/Die Grünen, für einen ausgeschriebenen Planungswettbewerb aus. „Die Frage ist, ob wir damit nicht schon zu spät sind. Wir dürfen auf keinen Fall das Verfahren gefährden.“

„Dass die Wohnblöcke bis 2030 leer sein sollen, sehe ich mit ganz großen Fragezeichen. Die Menschen, die dort zum Teil seit 35 Jahren leben, können nichts dafür. Wir haben ihnen diese Tür offengelassen“, bezweifelte Brigitte Seidler, SPD und Vorsitzende des Helferkreises Kalkofen. „Es sind mehr als Anreize, die wir brauchen. Wir brauchen Möglichkeiten! Viele finden keine Alternative. Und bei all den Lösungsansätzen müssen wir daran denken: Armut hängt oft mit psychosomatischen Problemen zusammen.“

Leben im Brennpunkt

Kaiserslautern, Asternweg. Mit ihren maroden Schlichtwohnungen aus den 1950ern gehört die Straße im Osten der Stadt nicht nur zu den ältesten, sondern auch zu den bekanntesten sozialen Brennpunkten der Republik. Keine Bäder, keine Heizung, Armut und Arbeitslosigkeit – wer hier lebt, ist am äußersten Rand der Gesellschaft gestrandet. Wie sieht der Alltag aus im Viertel? Welche Hoffnungen hegen die Menschen? Was müsste getan werden, damit sie in Würde leben? Wer leistet Hilfe? Und was tut die Stadt im Kampf gegen die Probleme? In unserer Serie „Asternweg – Ein Leben im Brennpunkt“ geben wir den Bürgern im einstigen Kalkofen eine Stimme und gehen den Problemen auf den Grund. Alle Serienteile finden Sie hier.