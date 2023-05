Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gefühlt ein Jahr soll die Baustelle vor einem großen Schaltkasten Ecke Friedenstraße/Gärtnereistraße still gestanden haben. Es schien sich niemand um ihre Fertigstellung zu kümmern. Sie war von der Stadtverwaltung als eine Baustelle der Telekom ausgemacht worden, entpuppte sich aber als Baustelle eines anderen Kabelnetzbetreibers. Jetzt, nachdem ein Leser das Stillleben der Baustelle am Lesertelefon thematisierte, ging es relativ flugs.

Eine Leserin berichtete am Donnerstag davon, das am Vortag die Absperrung aus rot-weißen Baken beseitigt worden war. In den Tagen zuvor waren die Gehwegplatten wieder verlegt worden,