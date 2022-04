Die Verbandsgemeinde (VG) Otterbach-Otterberg erhält wie die vier anderen Verbandsgemeinden im Landkreis von der Sparkasse Kaiserslautern eine halbe Million Euro als Grundstock für eine gemeinnützige Stiftung. Dies war 2021 im Zusammenhang mit der Fusion der Kreis- und der Stadtsparkasse vereinbart worden. Das Konzept stellte Sparkassen-Vertreter Ralf Guckenbiehl im VG-Rat vor: Die Sparkasse Kaiserslautern sei dabei die Gründungsstifterin, trete aber in einem weiteren Schritt die Rechte aus dem Stiftungsverwaltungsvertrag an die VG ab. Bislang gebe es hier noch keine Stiftung „zur Bündelung bürgerschaftlichen Engagements für die unterschiedlichen Bereiche des freiwilligen Wirkungskreises“, so Guckenbiehl. Mit der Stiftung haben die Bürger nun die Möglichkeit, ihr Vermögen für steuerbegünstigte Zwecke in der Verbandsgemeinde zu stiften. Somit werde ein „ewiger“ Wert geschaffen, mit dessen Ertrag gemeinnützige Zwecke auf Dauer unterstützt werden können. Über die Verwendung der Mittel der Stiftung „VG Otterbach-Otterberg hilft“ wird ein von der Verbandsgemeinde noch zu gründender Stiftungsrat entscheiden.