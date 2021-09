Am frühen Samstagabend hat ein zunächst unbekannter Mann mehrere weibliche Gäste eines Restaurants auf dem Stiftsplatz belästigt. Wie die Polizei mitteilte, entblößte der Unbekannte seine Genitalien vor den Frauen. Dank einer Täterbeschreibung richtet sich der Tatverdacht gegen einen 31-Jährigen aus Kaiserslautern, der der Polizei aufgrund vorangegangener Einsätze bereits bekannt war. Als der 31-Jährige am Abend in der Kaiserslauterer Altstadt erneut auffiel, wurde der Mann vom Ordnungsamt ins Pfalzklinikum in Kaiserslautern gebracht.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Geschehnisse am Stiftsplatz. Hinweise an die Polizeiinspektion Kaiserslautern unter Telefon 0631/3692150.