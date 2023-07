Sich als Gemeinde weiterentwickeln und sich dabei von Ideen ihrer Mitglieder inspirieren lassen: Das ist ein Anliegen der protestantischen Stiftskirchengemeinde, bei dem sie auf das Mitmachen vieler baut. Von einer Anfang Juni gestarteten Online-Umfrage erhofft sie sich Impulse, um dem Gemeindeleben neuen Schub zu verleihen. Eine ähnliche Umfrage läuft seit März in der Pfarrei Heiliger Martin.

Die größte evangelische Kirchengemeinde der Region mit über 4000 Mitgliedern sehe sich für die Zukunft vor großen und spannenden Herausforderungen, so Stefan Bergmann, Pfarrer der City-Kirche. „Wohin geht die Reise für die Kirchengemeinde der ältesten Kirche der Stadt?“, fragt er sich. Das möchten die Mitglieder der Gemeindeleitung nicht allein und von oben entscheiden. Eine Umfrage soll allen Interessierten die Möglichkeit bieten, eigene Ideen einzubringen und helfen, neue Schwerpunkte kirchlicher Angebote in der City von Kaiserslautern zu setzen. Alternativ zur Online-Umfrage liegen in der Stiftskirche und in den Pfarrämtern eine Kurzversion auf Postkarten aus.

Hintergrund der Umfrage über die künftige Ausrichtung des Seelsorge-Angebots der Stiftskirchengemeinde sind neben alarmierenden Zahlen das Einsparpotenzial, das alle Gemeinden der protestantischen Landeskirche der Pfalz zu leisten haben. „Wenn wir Immobilien abgeben müssen, weil die Angebote immer weniger angenommen werden und Gottesdienste von immer weniger Menschen besucht werden, müssen wir der Realität ins Auge sehen und uns fragen, was wir ändern müssen“, hält Bergmann nicht hinterm Berg. Wenn von 4000 Gemeindegliedern sonntags noch 15 zum Gottesdienst kommen, lasse das tief blicken. Gerne sei die Stiftskirchengemeinde bereit, den Bedürfnissen der Menschen entgegenzukommen. „Doch dann müssen wir wissen, was wir an unserem kirchlichen Angebot ändern sollen.“

Online-Umfrage läuft bis zum 31. Oktober

Der Kirchenbezirk Kaiserslautern hatte Ende 2022 30.979 Mitglieder. Entgegen der Situation in Gesamtdeutschland stehe der Bezirk noch gut da. „Fast jeder dritte Kaiserslauterer ist evangelisch.“ In Gesamtdeutschland sei das nicht mal jeder Vierte. 2021 sind 365 Personen des Bezirks aus der evangelischen Kirche ausgetreten. 15 neue Mitglieder kamen hinzu, 119 wurden getauft und 417 bestattet. „Insgesamt haben wir 782 Mitglieder verloren und 134 neue gewonnen. Unterm Strich ein Minus von 648 Personen“, bilanziert Bergmann. Für 2022 seien die statistischen Zahlen noch nicht veröffentlicht.

Mit dem Rücklauf der Online-Umfrage will sich die Stiftskirchengemeinde bis zum 31. Oktober Zeit lassen. Danach sollen eingereichte Ideen und Wünsche der Teilnehmer ausgewertet, diskutiert und in die Gemeindearbeit einfließen.

Pfarrei Heiliger Martin hat eigene Umfrage

Bereits im März dieses Jahres hat die Pfarrei Heiliger Martin eine Umfrage in ihren sechs Gemeinden gestartet, um gemeinsam die Pfarrei der Zukunft zu gestalten. Initiiert wurde die Online-Umfrage, die auch schriftlich auf einem Fragebogen beantwortet werden kann, von Kaplan Stefan Häußler und dem Pfarreirat.

Das Bild der katholischen Kirche habe in den zurückliegenden Jahren aufgrund des sexuellen Missbrauchs durch Geistliche und Schweigen und Vertuschen durch Kirchenobere zu einer Vertrauenskrise geführt. Viele Katholiken seien außerdem von ihrer Kirche wegen eines Reformstaus enttäuscht. Auch habe die Pandemie im pfarrlichen Miteinander ihre Spuren hinterlassen, schildert Häußler die Lage. Angesichts einer enger werdenden finanziellen und personellen Situation der Pfarreien in den kommenden Jahren müsse sich die Pfarrei Heiliger Martin zusammen mit den Gemeindemitgliedern darauf einstellen. Die Umfrage läuft noch bis 17. September.

Teilnahme zu den Online-Umfragen der protestantischen Stiftskirchengemeinde Kaiserslautern und der Pfarrei Heiliger Martin im Internet: kirchen-in-kl.de