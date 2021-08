Die Terminplanung der Veranstaltungen in der Stiftskirchengemeinde für das zweite Halbjahr steht unter dem Vorbehalt von weiteren, eventuell sich verschärfen Coronaauflagen. Dennoch präsentieren Bezirkskantorin Beate Stinski-Bergmann und Pfarrer Stefan Bergmann von der Citykirche einen vielversprechenden Neustart ab Ende August.

Demnach zelebrieren am 27. August um 20 Uhr in der Stiftskirche Pfarrer Bergmann und Stephan Flesch die Kulturandacht „Fernweh.“ Am letzten Sonntag im August (29.) findet um 10 Uhr in der Stiftskirche im Rahmen des Gottesdienstes der Toccata-Tag statt: Die Kantorin Beate Stinski-Bergmann stellt in deren Verlauf die wohl berühmteste Toccata der Welt, die in d-moll von Bach, vor.

Am 5. September heißt es um 10 Uhr beim Sonntags-Gottesdienst dagegen „S(w)inget dem Herrn“, wenn als Gast der Trompeter Julian Lasai einen Jazz-Gottesdienst zusammen mit der Kantorin (hier am Klavier) gestaltet. Zu einem Höhepunkt avancierte das vor Jahren von Pfarrer Bergmann initiierte Meeting in Form einer Art Session mit irischer Musik. Dieses findet am Freitag, 10. September, 20 Uhr mit regionalen und überregionalen Solisten und Ensembles dieses Genres mit dem dazu passenden Instrumentarium statt. Nacheinander und teilweise gemeinsam werden bekannte Standardtitel der irischen folkloristischen Lieder und Tänze musiziert.

Marktmusik und Serenadenkonzert

Das im Frühjahr ausgefallene Konzert mit Stephan Flesch und Thomas Rieder wird am 17. September um 20 Uhr nachgeholt. Am Samstag, den 18. und an dem folgenden Sonntag gestaltet die Jugendkantorei der evangelischen Singschule jeweils einen Festgottesdienst. Der nächste Samstag (25.) ist dann der Konzertpianistin Jessica Riemer vorbehalten: Sie gibt im Rahmen der traditionellen Marktmusik um 12 Uhr Kostproben ihres vielseitigen Könnens. Der nächste Termin findet ausnahmsweise in der Christuskirche statt, wenn dort am 26. September um 11 Uhr die evangelische Singschule das Musical „Der barmherzige Samariter“ im Familiengottesdienst aufführt.

Ein weiterer Beitrag – geplant als Serenadenkonzert im Innenhof – kann noch nicht terminiert werden. Kammerchor und Jugendkantorei gestalten, so viel steht fest, dieses Projekt gemeinsam. Am 30. Oktober wird die Marktmusik zur gewohnten Zeit (12 Uhr) mit Kräften der Städtischen Musikschule fortgesetzt. Am darauffolgenden Sonntag (31.) findet um 17 Uhr zur Reformationsfeier eine weitere Kulturandacht unter dem Leitthema „Freiheit des Gewissens“ statt, musikalisch von Michael Halberstadt (Gitarre, Gesang) gestaltet.

Zum Auftakt der zahlreichen November – Termine gastiert am 5. um 20 Uhr die Formation French Touch gefolgt von einem Chorkonzert bei Kerzenschein mit dem Kammerchor der Stiftskirche am 14. November um 17 Uhr. Ebenfalls setzt auch die Jugendkantorei am 26. November um 19 Uhr mit einem Lichtergottesdienst auf einen stimmungsvoll illuminierten Rahmen zur Steigerung vokalistischer Wirkung. Mit Claudia Botzner konzertiert am 27. um 12 Uhr in der Reihe der Marktmusik eine weitere vielseitige Künstlerin als „Grenzgängerin“ zwischen Klassik und Jazz und zwar auf Orgel und Saxophon.

Schon eine Woche später (4. Dezember) gestalten dann an gleicher Stelle und Zeit Ensembles des Burggymnasiums die nächste Marktmusik. Gefolgt von der vorletzten Ausgabe dieser Art im Jahr dann am 11. Dezember mit der Bigband des Rittersberg-Gymnasiums. Das ohnehin jährlich herausragende kirchenmusikalische Ereignis mit Bachs Weihnachtsoratorium wird am 12. Dezember um 17 Uhr noch gesteigert durch den Kerngedanken eines Gemeinschaftsprojekts: Kammerchor an der Stiftskirche und Klassischer Chor der TU (Leitung Berthold Kliewer) führen das Gipfelwerk der Musica Sacra gemeinsam zum Höhepunkt des ausklingenden Jahres.

Ein weiterer Klassiker im Reigen der Konzerte in der Stiftskirche (wo alle bis auf die genannte Ausnahme stattfinden) ist das Adventskonzert am 17. Dezember (20 Uhr) der Jazzcombo Engelrausch – auch Tango Transit bei anderen Programmen genannt – das wieder auf skurrile und ideenreiche Art klassische Weihnachts- und Winterlieder verjazzt. Die letzte Marktmusik des Jahres gestaltet die Singschule am 18. Dezember (12 Uhr), und das inzwischen traditionelle Konzert bei Kerzenschein an Silvester wird vom Ensemble für Alte Musik, Ricci Cappricci, gegeben.