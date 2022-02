Die Vorbereitungen für Konzerte und Gottesdienste in der Kaiserslauterer Stiftskirche haben begonnen, Interessenten sind in allen Gruppen willkommen. Mit viel Abstand und Lüftungspausen finden die Proben in der Alten Eintracht wieder in Präsenzform statt.

Der Kammerchor der Stiftskirche bereitet für den 10. April Gabriel Faurés „Requiem“ vor. Zusammen mit der Kammerphilharmonie Mannheim und dem Organisten Torsten Laux wird darüber hinaus auch die Bach-Kantate „Ich habe genug“, gesungen von dem Bassisten Sebastian Gros, erklingen.

Die Kleinsten der Evangelischen Singschule starten mit den Vorbereitungen zu Peter Schindlers Musical „Zirkus Furioso“, während die Jugendkantorei zur Nacht der Kirchen am 5. Juni für ein Konzert unter dem Motto „Eine kleine Nachtmusik“ probt. Musik aus allen Genres soll in diesem Konzert erklingen: Musical, Chanson, Pop und Volkslieder, „ein bunter Blumenstrauß von Tönen wird die Kirche erfüllen“, verspricht der Veranstalter. Eingebettet ist das Konzert in das Lichtkunstprojekt „Ursprung“ des Darmstädter Künstlers Ralf Kopp. „Ursprung“ ist eine interaktive Lichtinstallation, die Töne in Form eines Kreuzes umsetzt.

Bach als Höhepunkt

Nach Ostern beginnen auch wieder die „Marktmusiken“ am letzten Samstag des Monats, im Dezember an allen Adventssamstagen. Besondere Gäste sind unter anderem die Big-Band des Rittersberg-Gymnasiums wie auch das Bläserquintett „RELOS“. Als Höhepunkt wird der Seniorenchor „ü-65“ am 25. Juni zusammen mit dem Flötenensemble pian e forte“die Marktmusik gestalten. Schwungvolle weltliche und geistliche Chor-und Instrumentalmusik von Barock bis zur Moderne stehen auf dem Programm.

Konzertanter Höhepunkt wird am 3. Advent, 11. Dezember, die Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium I-III sein. Die Evangelische Singschule, der Kammerchor und der Projektchor „Christmas Angels-Klassik für junge Stimmen“ werden gemeinsam musizieren. Unterstützt werden sie von der Kammerphilharmonie Mannheim und vier jungen Mainzer Gesangssolisten. Gefördert wird das Konzert durch die Kinder- und Jugend- Kulturstiftung „Mach mit“. Der Projektchor ist gedacht für „Christmas Angels“ im Alter von 14 bis 24 Jahren. Der Beginn der Proben wird rechtzeitig bekanntgegeben. Die Passionsmusik am Karfreitag, sowie das „Silvesterkonzert im Kerzenschein“ müssen aufgrund von finanziellen Haushaltskürzungen der kirchenmusikalischen Arbeit entfallen.

