Neben der Fruchthalle als „Epizentrum“ beteiligt sich nun auch die Stiftskirche an der Kaiserslauterer Aktion „Kurze Nacht der Kultur“, die für die abgesagte, umfangreichere „Lange Nacht“ am 27. Juni stattfindet.

Los geht’s in der Stiftskirche um 19 Uhr, es stehen bis 24 Uhr fünf kurze Konzerte von Pop über Folk bis Klassik bei freiem Eintritt auf dem Programm. Mit im Boot sind namhafte Kulturschaffende aus Kaiserslautern. Die Konzerte finden unter strenger Beachtung der Corona-Schutzregeln statt.

Den Auftakt macht das Lauterer Sänger-Urgestein Stephan Flesch, gefolgt von der Konzertsängerin Antonietta Jana und dem Streicherensemble der Familie Kitamoto-Pardall. Klassisch wird es mit Eva und Jörg Klamroth, die zusammen mit der Klarinettistin Linda Gulyas ein Beethovenprogramm spielen wollen. Unter dem Motto „Folk Unlimited“ treten Folkmusiker wie Walter Lelle (Irischer Dudelsack) auf. Zum Ausklang laden Bezirkskantorin Beate Stinski-Bergmann und ihre Tochter Josefine zur „Chill out Music“ mit eigenen Arrangements für Klavier und Orgel ein.

Vor den 160 Plätzen der Fruchthalle gehen an diesem Abend vier Konzerte über die Bühne: Er beginnt um 18 Uhr mit einem Kinder- und Familienkonzert der Emmerich-Smola-Musikschule bei freiem Eintritt. Um 20 Uhr wird ein Kammerorchester der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Leitung von Chefdirigent Michael Francis Werke von Martinu, Marquez und Copland spielen. Um 22 Uhr gibt es ein Medley der Rockoper „Dispyria - The Virus Compilation“ von und mit Jürgen Walzer und einer siebenköpfigen Rockband. Und um Mitternacht ist eine Sonderausgabe der Reihe Jazzbühne wiederum mit Stephan Flesch als Gast geplant.

Weil nur 75 Personen pro Konzert in die Stiftskirche passen, ist eine Anmeldung erforderlich, per E-Mail an city-kirche@web.de. Weitere Programminformationen gibt es auf www.citykirche-kl.de.

Für jedes der Konzerte in der Fruchthalle stehen nur jeweils 160 Karten zu 14 Euro (regulär) zur Verfügung, der Vorverkauf ist bereits eröffnet. Für das Kinderkonzert können ab Dienstag 16. Juni pro Person maximal vier kostenlose Karten in der Tourist-Info oder im Sekretariat der Emmerich-Smola-Musikschule abgeholt werden.