Ein Künstler, ein Zuhörer. Statt Applaus und großem Publikum eine fast intime Begegnung zwischen zwei Menschen rund um die Musik. Mit den 1:1-Konzerten, die den Abstands- und Kontaktbeschränkungen der Corona-Zeit gerecht werden, knüpft die Lauterer Stiftskirche an ein erfolgreiches Format an. Die neue Konzert-Reihe startet am Freitag um 19 Uhr. City-Pfarrer Stefan Bergmann hat im RHEINPFALZ-Gespräch die Absicht dieses neuen Formats erläutert.

Frage: Herr Bergmann, wie kann man sich das 1:1-Konzert vorstellen?

Eine Zuhörerin oder ein Zuhörer sind das ganze Publikum für die Organistin Beate Stinski-Bergmann,