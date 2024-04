Sie produzieren Sauerstoff, filtern Feinstaub, binden Kohlenstoffdioxid, kühlen die Umgebung, regulieren das Grundwasser und spenden Schatten. Im Alltagsstress gehen wir dennoch oft achtlos an ihnen vorbei. Stadtbäume wachsen unter besonders schwierigen Bedingungen. Was mögen die ältesten Bäume in Kaiserslautern erlebt haben?

Die Stiel-Eiche in der Velmannstraße steht nahe des Forstamts Kaiserslautern etwas abseits der Kernstadt. Die „Quercus robur“ ist etwa 100 Jahre alt. Sie ist circa 20 Meter hoch, hat einen Kronendurchmesser von 17 Metern und einen Stammumfang von knapp drei Metern. Zahlreiche Jogger laufen täglich auf ihrer Strecke im nahen Waldgebiet nahezu achtlos an ihr vorbei. Doch noch wesentlich mehr Bürger fahren an ihr vorbei, wohl ohne sie richtig wahrzunehmen.

Sie steht auf dem kurzen Straßenstück zwischen der Entersweilerstraße kurz hinter der Gaststätte Quack und der Abzweigung zur Salingstraße, die zum Pfalz Center führt. Das Quack hat seinen Namen nicht von ungefähr, war die Gegend um den Stiel-Eiche-Standort doch früher für Amphibien wie Kröten, Frösche und Molche ein wahres Paradies. Jetzt leben dort noch wenige Kröten und Frösche in der Bachaue und die Zahl der Molche nimmt Jahr für Jahr ab. Sie werden Opfer des Straßenverkehrs.

Straßenname erinnert an Forstmeister

Als diese Stiel-Eiche etwa im Jahr 1923 keimte, gab es Unruhen im Stadtgebiet. Separatisten wollten sich von der bayrischen Regierung lossagen. Der Separatistenaufstand endete im Februar 1924. Das nahe gelegene Stiftswalder Forsthaus, das heute unter Denkmalschutz steht, bestand da bereits seit 75 Jahren.

Von der Krone der Stiel-Eiche aus können Wildvögel die Beilsteinschule sehen, die am Hang neben der Velmannstraße in Richtung Forsthaus steht. Früher befand sich dort das Walderholungsheim „Rummel“. Die Velmannstraße wurde benannt nach dem kurpfälzischen Forstmeister Philipp Velmann, der um das Jahr 1600 herum gelebt hatte.

Kräftige Pfahlwurzeln

Die Stiel-Eiche wird auch Sommereiche oder Deutsche Eiche genannt und kann 500 bis 1000 Jahre alt werden. In ihrer Jugend ist die Rinde glatt und schwach grau-grün glänzend. Im weiteren Verlauf ihres Lebens bildet sie eine dicke, graubraune Borke mit tiefen Rissen aus. Mit ihrer kräftigen Pfahlwurzel kann sie auch stark verdichtete Böden erschließen, um tiefliegendes Grundwasser zu erreichen.

An dem Standort in etwas erhöhter Dammlage hat diese Stiel-Eiche es jedoch nicht allzu schwer, an Wasser zu kommen. Schließlich verläuft wenige Meter entfernt die Lauter vorbei – wenngleich in den vergangenen Trockenjahren nur spärlich Wasser geflossen ist. Sie entspringt etwa drei Kilometer weiter südlich im Wald an der Lauterspring – dort wird aus der Quelle Trinkwasser für die Bürger Kaiserslauterns gewonnen. Der Bach fließt durch das Entersweiler Tal, am Volkspark vorbei und durch das Stadtgebiet hindurch. Die Lauter biegt dann nach Norden ab in Richtung Otterbach.

Nahrhafte Früchte

Quasi noch im Pubertätsalter konnte die Stiel-Eiche im zarten Alter von 28 und 30 Jahren gleich zweimal kurz hintereinander vom nahen Betzenberg die Jubelschreie hören, als der 1. FC Kaiserslautern 1951 und 1953 Fußballmeister wurde. Und zum Jubiläum mit 75 Jahren dürfte sie die Jubelgesänge bestimmt gehört haben, als 1998 der FCK als Aufsteiger erneut den Meistertitel gewann.

Erst ab einem Alter von etwa 60 Jahren schafft es die Stiel-Eiche, keimfähige Eicheln zu bilden, die zahlreichen Wildtieren und Insekten als Nahrung dienen. Die Schweinehirten haben früher ihre Tiere in Eichenwälder getrieben, damit sie sich an den heruntergefallenen Eicheln satt fressen konnten. Aus dieser Zeit stammt der Spruch „Auf den Eichen wächst der beste Schinken“. Für den Menschen sind die Eicheln jedoch erst nach einer Behandlung genießbar. Dann sind sie aber mit einem Stärkeanteil von bis zu 38 Prozent sehr nahrhaft. Die Stiel-Eiche ist die in Mitteleuropa am weitesten verbreitete Eichenart. Dank ihrer Wurzeln ist sie äußerst sturmfest.