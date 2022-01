Die Finalrunde der Q-School ist abgeschlossen: Steven Noster, Bundesligaspieler des DV Kaiserslautern, fehlte dabei doch einiges, um sich die Tour-Card des Dartverbandes PDC zu sichern. Der 52. Platz von insgesamt 128 Finalisten sprang am Ende in der Gesamtwertung heraus, womit er einen der elf Qualifikationsränge deutlich verpasste. Niko Springer war bereits zuvor ausgeschieden.

Neben den deutschen Topspielern Lukas Wenig, Nico Kurz, Dragutin Horvat, Kai Gotthardt und dem 16-jährigen WM-Teilnehmer Fabian Schmutzler verpassten auch bekannte Namen wie Christian Kist, der frühere Weltmeister des Dartverbandes BDO Jelle Klassen (Niederlande), Roxy James Rodriguez (Österreich), Toni Alicanes, Christo Reyes (beide Spanien) und Ronny Huybrechts (Belgien) die Tour-Card – zum Teil auch deutlich. Noster war also in bekannter Gesellschaft, während Niko Springer (Nostra Dart Mus) in den letzten Tagen nicht mehr am Start war.

Noster kommt bis ins Achtelfinale

Mit dem Einzug ins Achtelfinale am ersten der vier Finaltage, gelang Noster das beste Ergebnis. Mit Siegen gegen Tom Heldt (6:3), Lukas Wenig (6:3) und einem 6:4 gegen den Niederländer Chris Landman, hatte er sich bereits zum Auftakt weit nach vorne gespielt. Er scheiterte aber an Danny Jansen aus den Niederlanden mit einer 4:6-Niederlage.

Ab dem zweiten Turniertag sollte es Noster nicht gelingen um den Tagessieg mitzuspielen. Gegen Patrick van den Boogaard war bereits zum Auftakt nach einer 3:6-Pleite Schluss. Das gleiche Spiel folgte an Finaltag Nummer drei, als er dem Portugiesen José Marques mit 3:6 unterlag. Hier hielt er bis zum 3:3 noch gut mit, konnte dann aber kein Leg mehr für sich entscheiden. Auch am letzten Turniertag waren die Hoffnungen auf die Tour-Card, die zur Teilnahme an den Turnieren der PDC-Darttour berechtigt, schnell beendet.

1:6 hieß es für den Saarländer gegen den Spanier Tony Martinez, der bis ins Finale vordrang und sich als Vierter der Gesamtwertung die Tour-Card sicherte.