Ein AfD-Stadtratsmitglied greift mit öffentlichen Äußerungen Grundrechte an. Die Reaktion der Partei zeigt: Auch in der Lauterer AfD ist dies kein Tabu.

Die Äußerungen des inzwischen Ex-AfD-Stadtratsmitglieds Beck zeigen wieder einmal: Die Lauterer AfD ist nicht so harmlos, wie sie sich gern darstellt. Der Fraktionsvorsitzende Bisanz ist darauf bedacht, öffentlich möglichst moderat aufzutreten. In der Ratssitzung Ende Oktober offenbarte er jedoch das wahre Gesicht der hiesigen AfD und sorgte mit fremdenfeindlichen Äußerungen für lautstarke Empörung im Saal bis zum Tumult.

Die Posts von Beck sind nicht nur ein krasser Ausreißer in der sonst so gemäßigten Lauterer AfD. Denn wenn dem so wäre, hätte Bisanz sich öffentlich von seinem Fraktionskollegen distanzieren müssen. Stattdessen laviert er und relativiert die Äußerungen. Das macht deutlich, dass der aussichtsreiche Landtagskandidat es sich parteiintern nicht verscherzen will. Und auch der AfD-Anwalt verharmlost die Äußerungen, indem er sie als Schilderung der geltenden Rechtslage darstellt.

Juristisch gegen solche Posts anzugeben, ist mühsam und müßig angesichts der überlasteten Justiz. Leider. Doch die Grenze des Sagbaren verschiebt sich damit immer mehr. Kaum merklich verändert sich die Wahrnehmung. Ein Mittel dagegen ist, extremistische, rassistische, fremdenfeindliche, sexistische Äußerungen immer wieder deutlich als solche zu benennen und klarzumachen, dass sie in unserer Gesellschaft keinen Platz haben.