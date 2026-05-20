Der Nachthimmel ist immer da, aber wie kann ich das, was ich sehe, fotografisch festhalten? An der Uni eröffnet am Mittwoch eine Fotoausstellung – organisiert von Experten.

Seit Mitte der 1980er Jahre gibt es an der Uni in Kaiserslautern die Saga. Hinter der Abkürzung verbirgt sich die Studentische Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (Saga), ein eigenständiger Verein, der sich der Beobachtung von Himmelsphänomenen verschrieben hat. Und nicht nur der Beobachtung. „Wir haben gut ein halbes Dutzend Vereinsmitglieder, die auch regelmäßig Fotos machen“, berichtet der Vorsitzende der Saga, Christian Anders, im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Himmelskörper im Speziellen oder den Nachthimmel allgemein im Bild festzuhalten, erfordere einiges an Vorwissen, sagt Anders. „Das ist mehr, als einfach nur auf den Auslöser zu drücken.“ Und da sich einige Mitglieder der Saga intensiv mit der Astro-Fotografie auseinandersetzen, sei der Gedanke entstanden, eine Ausstellung zu dem Thema zu organisieren. Mit dazu beigetragen habe auch eine Chatgruppe, in der sich die nun Ausstellenden regelmäßig ausgetauscht haben, berichtet Anders weiter. „Wir wollen zeigen, dass es an der RPTU eine Gruppe gibt, die Astro-Fotos macht und auch die entsprechende Ausrüstung hat.“ Wer sich dafür interessiere, könne mit den Mitgliedern Kontakt aufnehmen.

Astro-Fotografien bis 3. Juni zu sehen

Die Ausstellung wird am Mittwoch, 20. Mai, um 19.30 Uhr eröffnet, berichtet Anders. Rund 40 Fotografien sind dann bis zum 3. Juni im Foyer des Gebäudes 42 auf dem Campus Kaiserslautern der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) zu sehen, jeweils während der Öffnungszeiten des Gebäudes, grob zwischen acht und 20 Uhr. Hinter den Fotos stecken Mitglieder der Saga.

Bei der Eröffnung wird Egbert Oesterschulze, Professor im Fachbereich Physik an der RPTU und der Astronomie zugetan, einen kleinen Film zeigen, was bei der Beobachtung der Sonne mit speziell dafür geeigneten Teleskopen zu beachten ist.

Die Beschäftigung mit der Sonne am Abend der Ausstellungseröffnung deutet schon auf ein Himmelsereignis im August, das die Saga auch verstärkt in den Fokus nehmen will. Am 12. August ist eine partielle Sonnenfinsternis in unseren Breitengraden zu sehen. Das Ereignis wird auch die Himmelsexperten der Saga beschäftigen, die an dem Tag, der Mittwoch nach dem Ende der Sommerferien, die Sonnenfinsternis ab 18 Uhr auf dem Campus der Uni in Kaiserslautern beobachten werden. „Wir haben an den Teleskopen dafür auch die geeigneten Filter“, unterstreicht Anders, wie wichtig beim Beobachten der Sonne auch Sicherheitsvorkehrungen sind.

Den 12. August haben Astronomie-Freunde dick markiert

Die partielle Sonnenfinsternis fällt auf einen Tag, an dem sich die Himmelsexperten ohnehin schon auf einen weiteren Jahreshöhepunkt vorbereiten, die Nacht der Perseiden. Für die Nacht vom 12. auf den 13. August ist ein Maximum an Sternschnuppen vorgesehen, die sichtbaren Zeichen für den alljährlich im August wiederkehrenden Meteorschauer. Traditionell lädt die Saga an dem Abend zu einem Vortrag auf dem Campus rund um die Perseiden ein, um dann im Anschluss – bei guten Sichtverhältnissen und wolkenlosem Himmel – auf einer Wiese im Pfälzerwald den Himmel zu beobachten. Das wird auch dieses Jahr so sein, lediglich der Vortrag wird auf den späten Nachmittag vorverlegt, damit die Sonnenfinsternis störungsfrei beobachtet werden kann, blickt Anders schon in die Zukunft.