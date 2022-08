Die Lutrina Klinik Kaiserslautern zählt laut der aktuellen Klinikliste 2022 des Magazins Stern im Fachbereich „Kreuzbandriss/Meniskus“ zu den besten Kliniken in Deutschland.

In Rheinland-Pfalz seien in dieser Rubrik insgesamt drei Kliniken aufgeführt. In der Lutrina Klinik gehöre die Behandlung von Meniskus- und Kreuzbandrissen zu den Schwerpunkten, jedes Jahr würden Fallzahlen im vierstelligen Bereich erzielt, die Patienten reisten zum Teil aus ganz Deutschland in die Westpfalz.

Zur Erstellung der Stern-Klinikliste wurden die rund 2400 Krankenhäuser in Deutschland aus mehreren Perspektiven durchleuchtet, teilt die Lutrina Klinik mit. Ein Rechercheinstitut fragte nach der Reputation der Fachabteilungen und ließ die Bewertungen von Patienten einfließen. Weitere Kriterien waren die Höhe der Fallzahlen, Zertifizierungen durch Fachgesellschaften und der Pflegestandard.