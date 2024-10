Der Vorverkauf für die nächsten Auftritte von Sänger Stephan Flesch hat begonnen. Der Kaiserslauterer tritt im Dezember in der Stiftskirche und im Kulturzentrum Kammgarn auf. Und natürlich wird es dabei weihnachtlich.

„Christmas Time Is Here“ hat Stephan Flesch sein Konzert am 1. Dezember – zugleich erster Advent – in der Stiftskirche genannt. Zusammen mit dem Pianisten Wolfgang N. Dalheimer bringt er bekannte Weihnachtslieder zu Gehör. Und natürlich folgt kurz vor Heiligabend einmal mehr die Kultveranstaltung schlechthin, „Warten aufs Christkind“: Diesmal am Sonntag, 22. Dezember, und Montag, 23. Dezember, in der Kammgarn. Hier will Stephan Flesch mit seiner hochkarätigen Band zum nun schon 36. Mal seinen Fans die Wartezeit bis Heiligabend verkürzt.

Karten für die genannten Konzerte gibt es unter anderem bei Thalia und unter info@stephanflesch.de sowie unter www.kammgarn.de (nur Karten für die Kammgarn-Konzerte).