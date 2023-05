Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fussball: Der SV Steinwenden startet mit einem Heimspiel gegen TuS Marienborn am 6. August, 17 Uhr, in seine fünfte Verbandsligasaison in Folge. Die Verantwortlichen peilen in einer ausgeglichenen Liga mit neu zusammengestelltem Kader erneut den Klassenerhalt an. Erst kurz vor Saisonende gab es beim SVS das große Aufatmen mit dem Klassenerhalt.

Das Team von Cheftrainer Daniel Meisenheimer verpasste in der vergangenen Saison nur ganz knapp die Aufstiegsrunde. In der Abstiegsrunde gewann der SVS ausgerechnet vor heimischem Publikum wenig Spiele