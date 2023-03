Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einem dramatischen Finale drehte der SV Steinwenden in buchstäblich letzter Sekunde einen Rückstand gegen den SV Rülzheim in einen 2:1-Sieg und sicherte sich wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Gäste haben nach der zweiten bitteren Niederlage gegen den SVS in dieser Runde nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Steinwenden hatte anfangs mehr vom Spiel, war jedoch außer bei einem Distanzschuss von Alex Velikov ungefährlich. Nach dem Anfangsdruck sah es lange nach einem Déjà-vu für