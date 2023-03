Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Volleyballdamen des SV Steinwenden waren über viele Jahre das Aushängeschild ihres Vereins. In ihren Heimspielen begeisterten sie ihre Fans mit leidenschaftlichem Volleyball. Umso überraschender erscheint vor diesem Hintergrund der Entschluss des SVS, die Mannschaft aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland zurückzuziehen und sie in der nächsten Saison in der Landesliga antreten zu lassen. Warum nun dieser sportliche Rückzug?

Wir leben in unruhigen und unsicheren Zeiten, die auch den Sport erschüttert haben. Wer hätte zu Jahresbeginn gedacht, dass es zu Saisonabbrüchen kommen und der komplette Spielbetrieb