Nach der schmerzlichen 2:3-Niederlage beim Aufsteiger VfR Baumholder empfängt der SV Steinwenden zum Heimspiel in der Verbandsliga Südwest am Sonntag, 15 Uhr, den Tabellenletzten SG Rieschweiler. Der SVS will seine Heimstärke nutzen, um sich eine stabile Position in der Tabelle zu sichern.

Für den SV Steinwenden war die Niederlage beim VfR Baumholder extrem ärgerlich. „Wir haben den Kampf angenommen, waren mindestens gleichwertig und haben uns durch unsere Aussetzer selbst