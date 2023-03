Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bereits am zweiten Spieltag der Fußball-Verbandsliga befindet sich der SV Morlautern in einer unangenehmen Situation. Die Mannschaft von Trainer Daniel Graf hat zuletzt im Derby gegen den SV Steinwenden einen Fehlstart hingelegt und muss nun schauen, dass sie auf Touren kommt. Konkret heißt das: Sie muss am heutigen Samstag (17 Uhr) in der Auswärtspartie bei der SG Eintracht Bad Kreuznach punkten.

Natürlich war die bittere, vor heimischem Publikum erlittene 2:3-Niederlage gegen den Rivalen Steinwenden bei den Morlauterern in dieser Woche noch ein Thema. Verdrängen wollten sie die Sache