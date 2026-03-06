Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der SV Steinwenden im ersten Heimspiel nach der Winterpause den Tabellenzweiten der Verbandsliga TB Jahn Zeiskam.

Schaut man sich die Tabellen an, trennen den SVS und die Gäste punktetechnisch Welten. Die Gäste werden als Favorit ins Spiel gehen, doch schreibt der Fußball manchmal die außergewöhnlichsten Geschichten. Wie sagte einst Sepp Herberger?: „Ein Spiel dauert 90 Minuten“. Ob der SVS am Ende der Spielzeit mit den ersten Punkten nach der Winterpause rechnen kann, wird der Spielverlauf zeigen.

In Steinwenden schaut man bereits gespannt auf die nächsten Wochen. Dann hat es der SVS mit Gegnern zu tun, die tabellarisch auf Augenhöhe sind. Nichtsdestotrotz möchte die Mannschaft von Spielertrainer Sascha Hammann am Sonntag den Favoriten aus Zeiskam ärgern, einen großen Kampf liefern und am Ende sein Punktekonto aufbessern.

Das Hinspiel hatte der SVS mit 0:2 verloren, Zeiskam hatte damals erst mit dem Schlusspfiff den Deckel draufgemacht und den zweiten Treffer erzielt. Ein besonderes Augenmerk muss die SVS-Defensive auf den 19-jährigen Robert Cenusa werfen. In 20 Saisonspielen hat er bereits 15 Tore erzielt. Er wird zur kommenden Saison zum Liga-Primus TuS Mechtersheim wechseln.