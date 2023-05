Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Steinwenden empfängt am Samstag, 17.30 Uhr, in der Abstiegsrunde der Verbandsliga Südwest den TSV Gau-Odernheim. Nach hervorragendem Saisonstart blieb der SVS an den letzten beiden Spieltagen sieglos und sollte nun im Heimspiel punkten, um nicht in gefährliche Tabellenregionen abzurutschen.

Als Daniel Bender beim Auswärtsspiel in Kandel in der 85. Minute mit einem sehenswerten Freistoß das 1:0 für Steinwenden erzielte, sah es nach einem Auswärtssieg aus. Der SVS spielte