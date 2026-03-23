Sieg, Unentschieden und Niederlage: So lautet die Bilanz der drei Verbandsligisten aus der Kaiserslauterer Region.

Durch einen wuchtigen Kopfballtreffer in der 88. Spielminute sicherte Abwehrspieler Jonas Heinz nach einer starken Ecke durch den Standardexperten Anton Artemov dem SV Steinwenden einen wichtigen Punkt im Heimspiel gegen den TuS Marienborn.

In einem Spiel auf mäßigem Niveau mit wenig Torchancen auf beiden Seiten gingen die Gäste aus Marienborn in der 78. Minute in Führung. Lukas Baljak stürmte auf Torwart Luca Layes alleine zu und verwandelte sicher zur Führung.

Von Verletzungen gebeutelt

Der SVS ging durch Verletzungspech stark gebeutelt in die Partie. Spielertrainer Sascha Hammann musste kurzfristig wegen Schmerzen im Fußbereich auf der Bank Platz nehmen, Maxi Hell verletzte sich im Abschlusstraining so schwer, dass ein Rettungswagen ihn abholen musste. Trotzdem wehrte sich die Mannschaft gegen die drohende Niederlage und sicherte spät einen Punkt.

Bei strahlendem Sonnenschein sahen die Zuschauer jedoch keinen Verbandsliga-Leckerbissen. In dieser Saison-Phase wollten die Mannschaften, die beide noch um den Klassenverbleib kämpfen, nicht mit Fussballästhetik auffallen, es ging nur um die Punkteausbeute.

Ein Gedicht

Gästecoach Ali Cakici, dessen Mannschaft zuletzt sieben Mal ungeschlagen geblieben war, fasste die Partie jedoch in einem schönen Statement zusammen und zollte den Gastgebern Respekt: „Das Tor war nicht zu verteidigen, der stand ja zwei Meter in der Luft. Den Stein in Steinwenden zu wenden ist immer schwer, deswegen haben wir ihn liegengelassen, andere stolpern darüber.“

Nichts zu holen gab es derweil am Samstag für den TuS Hohenecken beim Tabellendritten Basara Mainz. Schon früh geriet der TuS durch Treffer von Kiyoshi Oshima (4.) und Makoto Saeki (10.) auf die Verliererstraße. Basaras Toptorjäger Gianni Auletta stellte per Strafstoß (50.) den 3:0-Endstand her, der 20. Saisontreffer des 25-Jährigen.

Lebenszeichen im Abstiegskampf

Der SV Morlautern sendete hingegen im Abstiegskampf ein Lebenszeichen. Bei der TSG Bretzenheim siegte das Team von Trainer Daniel Graf am Sonntag mit 2:1 (1:1). Nach dem 0:1-Rückstand durch Lukas Fischer (35.) gelang Justin Smith noch vor der Pause der Ausgleich (42.). Nach der Pause sorgte Joshua Smith (74.) für den Auswärtssieg, durch den Morlautern bis auf drei Punkte an Bretzenheim auf Rang 13 heranrückte.