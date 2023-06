Die Ortsgemeinde Steinwenden tritt dem Kommunalen Klimapakt (KKP) Rheinland-Pfalz bei. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen. Das Land stellt den Kommunen für Klimaschutzmaßnahmen 180 Millionen Euro zur Verfügung. In Steinwenden sollen hauptsächlich Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach umgesetzt werden. Das „Öffentliche Grün“ soll als erhaltenswerter Wohlfühlfaktor für die Bürger gesehen werden. Es dürfen keine Steingärten mehr angelegt werden und neue Flachdächer müssen über eine Dachbegrünung verfügen. Ziel sei auch, öffentliche und private Dachflächen mit Photovoltaik zu belegen. Ein weiterer Fokus werde auf die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen gelegt.