Corona legt die Fußball-Verbandsliga Südwest lahm, dennoch arbeitet der SV Steinwenden bereits an wichtigen Personalentscheidungen für die Zukunft. Im Trainerstab wurde der Vertrag mit Knut Herbert, dem Trainer der zweiten Mannschaft, verlängert. Ex-Co-Trainer Lars Theobald kehrt in einer Doppelfunktion zum Verbandsliga-Team des SV Steinwenden zurück. Auch im Spielerkader gibt es erste Neuverpflichtungen.

Lars Theobald war einige Jahre Assistent bei der erfolgreichen Entwicklung des SVS unter dem früheren Trainer Daniel Graf. Jetzt wird er erneut als Co-Trainer mit der Mannschaft arbeiten. Damit ist das Trainerteam um Cheftrainer Daniel Meisenheimer komplett.

„Theobald ist für mich die ideale Lösung. Er kennt den Verein, wir verstehen uns gut, und er hat erstklassige Kontakte“, freut sich Meisenheimer über die Personalentscheidung. Florian Fromlowitz, der aushilfsweise das Co-Trainer-Amt übernommen hatte, widmet sich wieder voll seiner eigentlichen Funktion als Torwart-Trainer.

„Eine Art Sportdirektor“

Theobald wird außerdem künftig in Absprache mit Meisenheimer maßgeblich für die Kaderplanung verantwortlich sein. „Er ist eine Art Sportdirektor. Die offizielle Bezeichnung und die genauen Kompetenzen werden noch in Gesprächen geklärt“, beschreibt der erste Vorsitzende Steffen Schmitt die Funktion Theobalds.

An der Kaderplanung ist Theobald schon voll beteiligt. Mit Florian Gashi vom SV Morlautern und David Höft vom TuS Bedesbach-Patersbach konnte er bereits die ersten Spieler für die neue Runde verpflichten. Mit weiteren potenziellen Neuzugängen ist er in aussichtsreichen Gesprächen.

Nicht existenzbedrohend

Der SV Steinwenden plant für die neue Saison unabhängig von der Liga und sieht seine solide Finanzplanung als Vorteil in der Verhandlung mit neuen Spielern. „Da wir keine großen Gelder zahlen, ist die Zwangspause zwar unangenehm, aber für uns nicht existenzbedrohend und beeinflusst auch nicht unsere Planungen für die neue Saison“, erklärt Steffen Schmitt. Auch der Ungewissheit, ob und wie genau es weitergeht, sieht man gelassen entgegen. „Natürlich hätten wir nichts dagegen, bei einem Saisonabbruch durch eine eventuelle Nichtabstiegsregelung vom Klassenerhalt zu profitieren. Unser Ziel ist es aber, dies auf sportlichem Weg und nicht am grünen Tisch zu erreichen“, ist Schmitt zuversichtlich, dass der Ligaerhalt auch bei einer Fortführung der Saison gelingt.

Trainingsbetrieb ruht

Der Trainingsbetrieb ruht momentan komplett. Der SVS hat eine App eingerichtet, mit der die Spieler in Kontakt bleiben und sich gegenseitig motivieren, etwas für die Fitness zu tun. Laut Trainer Meisenheimer macht es aber keinen Sinn, konkrete Trainingspläne in Heimarbeit umzusetzen, so lange man noch nicht weiß, wie der Spielbetrieb weitergeht. Für den Vorsitzenden Steffen Schmitt ist es sehr wichtig, dass es dem SVS gelungen ist, den Vertrag mit Knut Herbert als Trainer der zweiten Mannschaft zu verlängern. Ein guter Unterbau sei in der Verbandsliga sehr wichtig, und Knut Herbert habe bei der jungen zweiten Mannschaft in der A-Klasse hervorragende Arbeit geleistet.