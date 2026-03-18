Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in der Mainzer Straße einen Bus beschädigt. Nach Angaben der Polizei warfen sie zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 9 Uhr, einen Stein über den Zaun einer Kfz-Werkstatt. Der Stein traf die Seitenscheibe eines abgestellten Iveco-Busses, die dabei zu Bruch ging.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36914199 mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen.