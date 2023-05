Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum zweiten Mal konnten Kunstinteressierte einer projektbezogenen Gruppenarbeit des noch jungen „Drawing Clubs Lautre“ begegnen. Unter dem Titel „Stein Gehabt“ stellt er anlässlich seines parallel laufenden, jedoch zweidimensionalen Arbeitens beim 12. Bildhauersymposium ein weiteres Art-Print-Booklet vor.

Wie schon vom „Durchzeichnen“-Projekt in der Pfalzbibliothek mit anschließender Ausstellung in der Architekturgalerie sowie in der Pirmasenser Galerie „Luise33“ her