Im Ortsteil Elschbach wird ab Montag, 3. Juli, die Straße An der Steig in Höhe der Hausnummer 3 voll gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 14. Juli. Wie Bürgermeister Erik Emich auf Anfrage erläutert, werden in der Straße für ein Neubauprojekt Hausanschlüsse für Wasser und Abwasser erstellt. „Leider liegen die Wasser- und Abwasserleitungen so weit in der Straße auseinander, dass das Arbeitsareal größer ist“, sagt Emich. Da an der Baustelle direkt nach dem Ortseingang eine Kurve ist, sei das Areal schwer zu überschauen. „Deswegen kommen wir, auch aus Arbeitsschutzgründen, nicht um eine Vollsperrung herum. Also: kleine Ursache, große Wirkung.“

Auswirkungen auf Buslinien 142 und 148

Die Sperrung wirkt sich auf den Busverkehr der Linien 142 und 148 aus. Wie die Regionalbus Westpfalz GmbH mitteilt, können die Busse der Linie 142, die von Bruchmühlbach Bahnhof in Richtung Schönenberg fahren, die Haltestellen Elschbach Dorfgemeinschaftshaus und Elschbach Kirche nicht bedienen. Bei den Fahrten von Schönenberg in Richtung Ramstein fahren die Busse ab der Haltestelle Elschbach Bahnhof direkt über Miesau St. Wendeler Straße zum Bahnhof Bruchmühlbach. Ab Bahnhof Bruchmühlbach fahren die Busse über Miesau zurück nach Elschbach. „Dabei werden die Haltestellen Dorfgemeinschaftshaus und Kirche bedient.“ Fahrgäste sollten an den Bushaltestellen auf der gegenüberliegenden Straßenseite zusteigen, so die Regionalbus GmbH. Aufgrund der Fahrwegänderung könne die Haltestelle Miesau Feldstraße nicht bedient werden. Als Ersatz diene die Haltestelle Miesau Kreuzung. Die Fahrten der Linie 148 von und zu der Adam-Müller-Schule in Miesau werden innerörtlich über die Schanzstraße und In der Hohl umgeleitet. Die Haltestelle Elschbach Kirche entfällt. Die Busse bedienen aber die Haltestelle Elschbach Dorfgemeinschaftshaus in Fahrtrichtung Ortsmitte, so das Busunternehmen.