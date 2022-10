Was am langen Wochenende in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Ganz gleich, ob steigende Materialkosten für Häuslebauer, höhere Spritpreise für Pendler oder neue Abschlagszahlungen für Gaskunden. Viele Menschen fragen sich, wie sie das zahlen sollen. Also heizen auf Pump? Noch sind das Ausnahmen, berichten die Banken.

„Keine Krankenversicherung Kaiserslautern“ – wer unter diesem Schlagwort im Internet sucht, findet nicht mehr allein die Pflasterstube der Pfarrei Heiliger Martin, sondern ab sofort auch die neue Zweigstelle der Pflasterstube im Asternweg. Weshalb ein solches Angebot nötig ist, an wen es sich wendet und wo noch Bedarf besteht.

Das Jugendparlament fordert eine Beleuchtungsstrategie für den Rathausvorplatz und dessen Umfeld. Viele Menschen fühlten sich in Kaiserslautern unsicher, der Platz vorm Rathaus werde gerade bei Dunkelheit oft gemieden, hieß es in der Sitzung des Jugendparlaments am Freitagnachmittag.

Zu mehreren Einsätzen wegen streitbarer Gäste ist es in der Nacht von Sonntag auf den Feiertag in einer Diskothek im Kaiserslauterer Süden gekommen. Für einen Feierwütigen endete die Party in einer Gewahrsamszelle der Polizei.

Worauf Landwirte im Sommer wochenlang gewartet haben, darauf hätten die Veranstalter des „Kleinen Sickinger Grumbeeremarktes“ in Obernheim-Kirchenarnbach gut und gerne verzichten können: Regen. Die vorgesehene „Historische Grumbeerernte“ fiel buchstäblich ins Wasser.

Am Sonntag regnete es den ganzen Tag. Doch das schreckte die zahlreichen Besucher nicht ab, die auf dem Bauernmarkt durch die Ramsteiner Innenstadt schlenderten. Nach zweijähriger Pause fand der Markt in diesem Jahr bereits zum 24. Mal statt. Was war alles geboten?