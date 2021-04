Vor drei Jahren fiel der Startschuss zum Handyparken in Kaiserslautern. Mittlerweile werden laut Stadt über 13 Prozent des Parkaufkommens digital abgewickelt. Bis zum Jahresende 2018 seien über 7000 mit dem Handyparken abgerechnete monatliche Parkvorhänge verbucht worden. Seither steigen die Nutzungszahlen stetig an.

Im März dieses Jahres wurden knapp 25.000 über das Handyparken abgerechnete Parkvorgänge registriert. „Das entspricht über 13,5 Prozent des gesamten Parkaufkommens in Kaiserslautern. Eine stolze Quote und ein Beleg dafür, dass wir mit der Einführung des Systems die richtige Entscheidung getroffen haben. Gerade in der Zeit des erhöhten Infektionsschutzes bietet das Handyparken einen wichtigen Baustein, um nicht unnötig mit öffentlichen Kontaktflächen in Berührung zu kommen“, sagt Beigeordneter Peter Kiefer.

Handyparken in Kaiserslautern funktioniert mit allen in Deutschland gängigen Anbietern von Park-Apps fürs Smartphone.