Am Standort Kaiserslautern des Westpfalz-Klinikums werden aktuell fünf Covid-19-Patienten auf der Isolierstation behandelt, zwei weitere Menschen mit einer Corona-Infektion liegen auf der Intensivstation, einer davon wird beatmet. Das teilte das Klinikum mit. An den Standorten Kusel und Kirchheimbolanden würden aktuell keine Covid-19-Patienten behandelt, in Rockenhausen werde ein Patient auf der Isolierstation behandelt. Von 141 Intensivbetten, die standortübergreifend zur Verfügung stehen, seien 114 Intensivbetten belegt. Wie das Westpfalz-Klinikum weiter mitteilt, weisen laut dem Leiter der Krankenhaushygiene, Thomas Ecker, etwa 30 Prozent der positiven Fälle die so genannte britische Mutation auf, nur in „sehr wenigen Einzelfällen“ wurde im Westpfalz-Klinikum die südafrikanische Virus-Mutation nachgewiesen. Der langsam ansteigende Inzidenzwert in der Region mache sich auch im Westpfalz-Klinikum bemerkbar, von einer dritten Welle könne aber „ zurzeit (noch) nicht die Rede sein“.