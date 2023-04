Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) bekommt einen neuen Direktor. Im Frühjahr geht Britta E. Buhlmann nach 27 Jahren Amtszeit in den Ruhestand. Ihr Nachfolger ist der 46-jährige Heidelberger Kunsthistoriker Steffen Egle. Eine erste Vorstellungsrunde mit dem Team fand am vorigen Freitag per Internet statt. Im RHEINPFALZ-Gespräch erläutert er seine Auffassung von Kunst und ihrer Vermittlung.

An der Frage, was denn nun Kunst ist und was nicht, haben sich Generationen von Kreativen und Konsumenten, Kritikern und Kuratoren abgearbeitet. Für Steffen Egle ist sie „in erster Linie