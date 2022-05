Der neue Direktor des Museums Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk), Steffen Egle, ist Freitagabend offiziell ins Amt eingeführt worden. Den Chefposten hat er bereits zum 1. Mai von Britta E. Buhlmann übernommen, die nach 28-jähriger Amtszeit in den Ruhestand getreten ist. Sie nahm an der Feier teil, bei der Bezirkstags-Vorsitzender Theo Wieder (CDU) dem 46 Jahre alten Kunsthistoriker aus Franken seine Ernennungsurkunde überreichte. Der Politiker sagte, Egles Erfahrung als Kunstvermittler an der Staatsgalerie Stuttgart eröffne dem mpk „spannende Perspektiven“.

Der neue Museumsleiter verzichtete auf eine programmatische Antrittsrede, bekam aber für seinen brillant und geistreich formulierten Ausblick viel Beifall. Er will „Kunst und Lebenswelten verbinden“ sowie das kreative Schaffen „aus dem Blickwinkel des Publikums betrachten“. Weil „vor dem Programm der Dialog“ stehen soll, lädt Egle das Publikum ab sofort in die neue „Pfalzgalerie-Gesprächswerkstatt“ ein.