Ein Abend mit Stefan Gwildis ist (noch) immer eine Begegnung der besonderen Art. Denn auch als Mensch kommt er äußerst authentisch und nahbar rüber.

Fünf Mal fesselte der Hamburger Barde Stefan Gwildis zwischen 2004 und 2018 sein Publikum im Kulturzentrum Kammgarn. Unterwegs war er in diesen Jahren mit seinen legendären Soulshows, in denen er die Hits der 60er und 70er mit deutschen Texten und dazu eigene Nummern präsentierte. Und schon damals waren es neben der mitreißenden Musik, die natürlich auch vom Wiedererkennungswert profitierte, die Ausstrahlung des Sängers, seine Authentizität und eine enorme Bühnenpräsenz, die die Auftritte zum im positiven Wortsinne kräftig menschelnden Erlebnis werden ließen.

Seit ziemlich genau einem Jahr nun feiert Gwildis sein 50. Bühnenjubiläum auf Tour und hält im dazugehörigen Programm „Das war doch grad’ erst eben“ eine Rückschau auf sein Leben – musikalisch wie privat gesehen. Kaleidoskopartig reihen sich dabei an dem zweidreiviertelstündigen Abend (mit Pause) die Stationen in lockerer Reihenfolge aneinander. Neben Leinwandprojektionen erläutern Gwildis’ ausführliche Moderationen die Reise in die Vergangenheit, komplettiert natürlich mit der dazugehörigen Musik.

Experimente und (Miss)erfolge

Und so erfährt sein rund 450-köpfiges Publikum im bestuhlten Kasino Erstaunliches über den heute 67-Jährigen: Von seiner jugendlichen Experimentierlust mit selbstgebastelten Instrumenten etwa, von den (Miss)erfolgen seiner Band Strombolis in den 1990ern, von seiner ersten Ehe mit der wesentlich älteren Anna, die dennoch 23 Jahre lang hielt (ebenso lang wie seine zweite), und nicht zuletzt auch von seiner aktuellen Liebe zu der Düsseldorfer Künstlerin Ivana Hammerle-Szmyt. Steht zwar Gwildis’ Musik noch immer im Vordergrund, so ist der Anteil der erzählerischen Momente im Programm doch deutlich gestiegen. Kein Wunder angesichts der musikalisch-literarischen Produktionen, die das Nordlicht in den vergangenen Jahren etwa zu Siegfried Lenz oder Wolfgang Borchert erarbeitete und die er nach eigenem Bekunden in der Zukunft noch forcieren will.

An diesem umjubelten Abend im Kasino sind es jedoch noch immer seine Songs, die das Publikum in Begeisterungsstürme ausbrechen lässt. Etwa „Heut ist der Tag“ oder „Mein Meer“, die er diesmal ganz reduziert, aber dabei auch intensiviert im Duo inszeniert (ersteren mit dem exzellenten Keyboarder und Produzenten Tobi Neumann, letzteren mit dem nicht minder flinkfingrigen Bassisten Achim Rafain). Und natürlich ziehen auch die Soul-Kracher nach wie vor. Etwa „Wir haben doch jeden Berg geschafft“ („Ain’t No Mountain High Enough“, Ashford/Simpson, 1966), „Mitten vorm Dock Nr. 10“ („Sittin’ On The Dock Of The Bay“, Redding/Cropper, 1967) oder „Sie lässt mich nicht mehr los“ („Me And Mrs. Jones“, Gamble, Huff, Gilbert, 1972). Einige neuere Nummern kommen dazu, können allerdings nicht immer die Spannung halten.

Und die Chöre sing'n für ihn

Trotz Erkältung spielt der Sänger die Facetten seiner Stimme von sympathischer Frische bis zum rauen Shout aus. Seine Liebe zum Jazz kommt in ausdehnten Scat-Passagen zum Ausdruck, daneben imitiert er nicht nur diverse Percussioninstrumente, sondern auch den Bass und die Posaune mit seiner Stimme. Was jetzt keinesfalls bedeutet, dass die hervorragend besetzte Begleitband arbeitslos wird. Auch seine vier Mitstreiter erhalten immer wieder mal die Möglichkeit, sich solistisch in Szene zu setzen.

Was aber wäre ein Gwildis-Konzert ohne die dazugehörigen Gwildis-Chöre? Gefühlt in jeder Nummer animiert der Frontmann sein Publikum zum Mitsingen und zum Mittanzen – was vom ersten Titel an gelingt. Eine eingeschworene Gemeinde sind eben die Fans des Hamburgers, der an diesem Abend neben seinen musikalischen Fähigkeiten auch als Entertainer voll und ganz überzeugt. Wer’s nachhören will, sei auf seine weiteren Auftritte in Region und auf die aktuelle Doppel-CD zur Jubiläumstour verwiesen.

CD

Stefan Gwildis: „Das war doch grad’ erst eben!“, Gwildis-Kontor 2025; CD eins kombiniert neuere Songs, darunter das Duett mit Annette Frier „Sowas blödes“, mit Gwildis-Klassikern, CD 2 bringt letztere in einer Live-Aufnahme aus der Hamburger Leisz-Halle mit dem interessanten Streicher-Sound des Maurice-Quartetts zusammen.



Konzerte

Am 28. März, 20 Uhr, im Capitol Mannheim; Infos und Karten unter capitol-mannheim.de, am 9. Mai, 20 Uhr, im Frankfurter Hof Mainz; Infos und Karten unter frankfurter-hof-mainz.de.