Stefan Becht heißt der neue Mann an der Spitze der Kriminaldirektion Kaiserslautern. In seine Zuständigkeit fällt die Bekämpfung der mittleren und schweren Kriminalität. Er kündigte Veränderung in der Organisation der Kriminaldirektion an, die direkt im Bezug zur immer digitaler werdenden Lebenswirklichkeit stehen.

„Eine herausfordernde, eine anspruchsvolle Aufgabe“, nannte Becht in seiner Ansprache bei einer Feierstunde am Montagmittag seinen neuen Arbeitsbereich im Polizeipräsidium