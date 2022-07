Wegen eines Unfalls in der Nacht auf Freitag auf der A6 zwischen den Anschlussstellen KL-Centrum und -West kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn sowie in der Stadt. Gegen 0.30 Uhr ist laut Pressesprecherin der Polizei der Lkw, der Richtung Mannheim unterwegs war, kurz vor der Anschlussstelle KL-Centrum in die dortige Baustellenabsperrung gefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch beschädigte der Lastwagen neben den Absperrungen auch die Mittelschutzplanke, die nun repariert wird. Deshalb ist die Autobahn in beide Richtungen auf eine Fahrspur verengt; dort sowie auf der Ausweichstrecke durch die Stadt kommt es zu zähflüssigem Verkehr. Die Reparaturarbeiten und damit die Einengung sollen laut Polizei bis zum späten Nachmittag andauern.