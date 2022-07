Am Kleeblatt im Westen von Kaiserslautern kommt es wegen einer Baustelle vor allem morgens und im Feierabendverkehr zu massiven Behinderungen. Teilweise geht es nur langsam voran, vor allem aus Richtung Autobahnabfahrt stauen sich die Fahrzeuge in Richtung Pirmasens.

Verantwortlich für den zähfließenden Verkehr sind seit Montag Deckschichtarbeiten an der B 270, am Kleeblatt und an der Überleitung zur B 37. Der Verkehr auf der B 270 in Richtung des Autobahnanschlusses A 6 und Siegelbach sowie in Richtung Hohenecken und Pirmasens läuft einspurig. Die Überleitungen von und zur B 37 müssen zeitweise voll gesperrt werden. Umleitungsstrecken sind ausgewiesen. Die Arbeiten werden voraussichtlich drei Woche dauern. Geplant sind drei Bauabschnitte auf der Strecke.